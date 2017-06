Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini uzadıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, yeni qərara əsasən sanksiyaların müddəti daha 6 ay - 2018-ci il yanvarın 31-dək uzadılıb.

Hazırkı sanksiya müddəti iyul ayının 31-dək uzadılmışdı.

Qeyd edək ki, Aİ 2014-cü ildə Ukrayna hadisələri ilə əlaqədar Rusiyaya iqtisadi sanksiyalar tətbiq etmişdi.

Milli.Az

