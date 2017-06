Türkiyənin Hakkari ərazisində terorçulara qarşı əməliyyat həyata keçirilib.

Milli.Az "qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, əməliyyat zamanı bir polis məmuru şəhid olub.

Bu barədə Hakkariyə bağlı Oğul kənd bələdiyyəsi məlumat yayıb:

"Əməliyyat zamanı bir polisimiz ağır yaralanıb və Hakkari Dövlət Xəstəxanasına aparılıb. Müdaxilələrə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Allah rəhmət eləsin".

Milli.Az

