Məşhur aparıcılar Sima Çələbi və Emil Cəlilovun boşanma səbəbi bəlli olub.

Metbuat.az-a açıqlama verən Emilin bacısı, aparıcı Firuzə Cəlilova bunun onların şəxsi qərarı olduğunu bildirib:

“Bu, onların şəxsi fikridir. Heç kəs qarışa bilməz. İş məhkəmədədir. Boşanma səbəblərinə gəlincə, yola gedə bilmədilər”.

Qeyd edək ki, aparıcı Sima Çələbi 3 ay əvvəl həmkarı Firuzə Cəlilovanın qardaşı Emillə ailə həyatı qurmuşdu.

Dilarə Zamanova

