Avstriyada təlim-məşq toplanışını sürdürən“Qarabağ”ın sonuncu sınaq oyunundakı rəqibi də bəllidi.

Fanat.az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, ağdamlılar “Brondbü”ylə üz-üzə gələcək. Oyun iyulun 2-də Bakı vaxtı ilə 20:00-da start götürəcək.

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.