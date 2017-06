Luqanskda kəşfiyyat toqquşması: rus hərbçi əsir düşdü

Luqansk ərazisində yerli qüvvələrlə ukraynalıların toqquşması nəticəsində 22 yaşlı rus hərbçi Viktor Aqeyev əsir götürülüb.

Milli.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, hadisə barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi informasiya yayıb.

Məlumata görə, müqavilə əsasında bu ildən orduda xidmət edən Viktor Aqeyev axşam saatlarında Ukraynanın 93-cü xüsusi mexanikiləşdirilmiş briqadası ilə Luqansk 2-ci Ordu Korpusunun 4-cü mexanikiləşdirilmiş briqadasının kəşfiyyat qruplarının toqquşması nəticəsində əsir düşüb.

