Çinin CNPC şirkəti Şimali Koreyaya yanacaq satışını dayandırıb

Bakı. 28 iyun. REPORT.AZ/ Çin Milli Neft Korporasiyası (CNPC) Şimali Koreyaya yanacaq satışını dayandırıb.

“Report” “Reuters” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, yanacaq satışının dayandırılmasının nə qədər davam edəcəyi məlum deyil.

Məsələ ilə bağlı CNPC və Çinin Ticarət Nazirliyi açıqlama verməyib, Şimali Koreyanın Pekindəki səfirliyi şərhdən imtina edib.

Mənbənin bildirdiyinə görə, CNPC son bir, yaxud iki ayda Şimali Koreyaya yanacaq satışını dayandırmağı qərara alıb və bunu sırf kommersiya məsələsi adlandırıb: “Artıq risklərə dəyməz. Çin və beynəlxalq banklar ABŞ-ın sanksiyaları tətbiq olunan Şimali Koreya kimi ölkələrlə əlaqəsi olan şirkətlər üzərindəki uyğunluq yoxlamalarını artırır”.

Digər iki mənbə isə CNPC-nin Şimali Koreyaya dizel satışını dayandırdığını, lakin benzinlə bağlı məlumatlı olmadıqlarını bildiriblər.



