Antalyada çimərlikdə azyaşlı qız uşağına təcavüz etməyə çalışan 5 suriyalı polis tərəfindən saxlanılıb.

Publika az. xəbər verir ki, Alanyanın İncekum bölgəsində beş ulduzlu bir otelin çimərliyində otel müştərilərindən olan kiçik bir qız uşağının təcavüzə uğradığını görən vətəndaşlar hadisəni polisə bildiriblər.

Otelin təhlükəsizlik əməkdaşları dərhal cinayətkar gənclərdən birini tutub. Polis isə digər 4 nəfəri yaxalayıb.

Nəzarətə alınan 5 suriyalı İncekum Polis Bölməsinə aparılıb.

