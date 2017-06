"Fənərbaxça" futbol klubunun qapıçısı Volkan Demirellə həyat yoldaşı Zeynəb Demirel və qızları Yade tətilə çıxıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, cütlük istirahət zamanı çəkilmiş fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb.

İkinci dəfə ana olmağa hazırlaşan Zeynəbin çimərlik şıqlığı izləyicilər tərəfindən "like" atəşinə tutulub. 31 həftəlik hamilə olan futbolçunun xanımı ağ çimərlik geyimində olub.

Qeyd edək ki, Zeynəb Demirel Belçika gözəlidir.

Milli.Az

