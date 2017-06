Qadın və kişilərə PİS XƏBƏR - Belə etməyin, tez ölə bilərsiniz...

Araşdırmalara görə, yuxusuzluq problemi qadın sağlamlığına mənfi təsir edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ümumilikdə avtomobil və ya iş qəzalarına səbəb olan yuxusuzluğun əsasında diabet, yüksək təzyiq, depressiya və artıq çəkinin olduğu ortaya çıxıb. Elm adamları yuxusuzluğun yüksək qan təzyiqi ilə yaxından əlaqəsi olduğunu sübut edib. Yaxın zamanda aparılan araşdırmaya görə, yuxusuzluq çəkən qadınlar münasibətlərində problem yaşayır. Qısa və keyfiyyətsiz yuxu qadınların və kişilərin daha tez ölməsinə səbəb olur.

5 saat və daha az yatan qadınlar digər həmcinslərinə nəzərən 2 qat daha yüksək qan təzyiqi problemi yaşayır.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

(Uşağı 40 saniyədə yatırmağın üsulu - Valideynlər, DİQQƏT)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.