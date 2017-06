Keniyanın Lamu əyalətində əldəqayırma qurğunun işə düşməsi nəticəsində partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 4 uşaq, 4 polis əməkdaşı ölüb.

Hadisənin terrorçu qruplaşma olan Əş-Şəbab tərəfindən törədildiyi ehtimal olunur.

Əş-Şəbabıncinsi istismarına məruz qalan kölələr

Aytən Novruzova / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.