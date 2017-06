ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiyanın Suriyanın Deyr-əz-xor vilayətində yaşayış məntəqəsinə hava zərbəsi nəticəsində azı 40 dinc sakin həlak olub.

Trend-in TASS-a istinadən verdiyi məlumata görö, bu haqda Suriyanın SANA informasiya agentliyi xəbər verib.

Məlumata görə, bombardmana Əl-Mayədin şəhəri yaxınlığında yerləşən Əd-Dablən yaşayış məntəqəsi məruz qalıb. Ölənlər arasında qadınlar və uşaqların olduğu bildirilir. Onlarla insanın yaralandığı qeyd olunur.

Milli.Az

