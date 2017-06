Hülya Avşar: "Qadın istəmədiyi zaman xəyanətə uğramaz”

Türkiyənin ən seksual qadınlarından biri olaraq göstərilən Hülya Avşardan gündəm yaradacaq bir açıqlama gəlib.

Keçmiş həyat yoldaşı Qaya Çilingiroğlu tərəfindən Fəraya Tanyolaçla aldadılan Avşar xəyanətin səbəblərini açıqlayarkən yeni bir mübahisənin də fitilini odladı. Avşar Qızı xəyanətlə bağlı ən böyük medalı özünün qazandığını deyib, lakin daha sonra bunları əlavə edib: “Qadın istəmədiyi zaman çətin aldadılır. Yəni hər şey qadınlarla bağlıdır: həyat yoldaşına qarşı diqqət, maraq, sevgi, o anda bölüşdüyün hər şey. Gözəl qadınlar da aldadılır, bunun səbəbi bəlkə də diqqətsizliyə görə yanındakı adamın ona dərs vermək istəyi ilə əlaqəlidir. Amma bu çox dərin bir məsələdir”.

