Dörd əlli, dörd ayaqlı uşaq doğuldu

Hindistanın Lakhisaray şəhərinin doğum evlərinin birində, ikibədənli qız uşağı doğulub.

Milli.Az xəbər verir ki, 4 əli və 4 ayağı olan körpə doğulan kimi reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Körpənin valideynləri və həkimlər heyrət içərisindədirlər. Çünki hamiləlik boyu döldə heç bir patoloji problem olmayıb. Həkimlər körpənin ölüm xəbərini valideynlərə bildirəndə, hər iki tərəf etiraf edib ki, qızcığaz yaşasaydı, böyük məşəqqətlə üzləşə bilərdi. (publika.az)

Milli.Az

