Qazax rayonunda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, Ağstafa çayında bir nəfər çimərkən boğulub.

Hazırda meyit ekspertizaya göndərilib. Çayda batmış şəxsin kimliyi müəyyənləşdirilir.

