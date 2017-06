Danimarkada məscidlərə qarşı qanun layihəsi hazırlanır - Müsəlmanlar etiraz edir...

Danimarkanın Miqrasiya və Uyğunlaşma məsələləri üzrə naziri İnqer Stöyberq ölkədəki məscidlərin maliyyə mənbələri ilə mübarizə aparmaq üçün xüsusi qanun layihəsi üzərində çalışır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Stöyberq digər nazirlərlə bir araya gələrək, Danimarkadakı məscidlərin kənardan investisiya ilə təmin olunmasına qarşı tədbirlər görmək üçün fikir mübadiləsi aparıb.

Görüşün ardından mətbuat konfransı keçirən nazir qeyd edib: "Əsas hədəfimiz dini icmalar və məscidlərdir. Sərt tədbirlər görüləcək. Danimarkadakı dini cəmiyyətlərin xaricdən maliyyələşməsinin qarşısını almaq istəyirik".

İnqer Stöyberqin müəllifi olduğu qanun layihəsi Danimarkada yaşayan müsəlmanlar tərəfindən etirazla qarşılanıb.

