Azərbaycanın qalmaqallı aktrisası Pərvin Abıyeva sosial şəbəkədə açıq-saçıq fotosunu paylaşıb.

Milli.Az "qaynarinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, aktrisa yeni çimərlik geyimi aldığı haqda yazıb. O, paylaşdığı şəkli "bayıldım" şərhi ilə paylaşıb.

Milli.Az

