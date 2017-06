Bakı. Trend:

Rusiya sərhədləri yaxınlığında regionlarının sabitliyi pozmaq üçün bir sıra xarici xüsusi xidmət orqanları ekstremist və terrorçu qruplaşmaları birbaşa dəstəkləyir.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin bəyan edib.



Rusiya liderinin sözlərinə görə, bu cəhdlərin məqsədi Rusiyanın inkişafının qarşısını almaq, Rusiya sərhədləri yaxınlığında olan bölgələrdə qarışıqlıq yaratmaqdır.

