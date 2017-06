Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Moskvanın ABŞ-ın Rusiya diplomatlarına 2016-cı ilin dekabrında tətbiq etdiyi sanksiyalara cavab tədbirləri hazırladığını bildirib.

Publika.az xəbər verir ki, o, bununla bağlı "Rossiya 1" telekanalına müsahibəsində qeyd edib.

"Cavab tədbirləri hazırdır" – deyə o vurğulayıb.

Bununla yanaşı, Zaxarova əlavə edib ki, bu məsələ yalnız Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən həll ediləcək. (report)

