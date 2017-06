Kürdəmirdə 22 yaşlı oğlan çayda batıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Kürdəmir rayon sakini, 1995-ci il təvəllüdlü Firuddun Vasif oğlu Əhmədov bu gün axşam saatlarında Girdiman çayında çimərkən batıb.

Qısa müddət ərzində F. Əhmədovun meyiti sudan çıxarılaraq ailəsinə təhvil verilib. Məlumata görə, mərhumun atası V. Əhmədov polis əməkdaşıdır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.