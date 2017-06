Liviyada girov götürülən BMT əməkdaşları sərbəst buraxılıb

Liviyada qeyri-qanuni miqrantların yerləşdirildiyi mərkəzləri təftiş etməyə gedən 7 BMT əməkdaşı sərbəst buraxılıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, insident nəticəsində zərərçəkənlərin olmadığı bildirilir.

Məlumata əsasən, yerli tayfa başçıları ilə danışıqlardan sonra sərbəst buraxılan BMT əməkdaşları Tripoliyə yollanıb.

Girov götürən silahlılar Səudiyyə Ərəbistanı həbsxanalarından silahdaşlarının azad edilməsini tələb edirdilər.

Hadisə Tripolidən 45 km qərbdə yerləşən Əz-Zəviyyə yaşayış məntəqəsində baş verib.

Milli.Az

