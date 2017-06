Mançesterdə bomba xəbərdarlığı - Mağazalar boşaldılıb

İngiltərənin Mançester şəhərinin Eşton bölgəsində yerləşən bir uşaq geyim mağazasında bomba xəbərdarlığı edilib.

Metbuat.az bildirir ki, dərhal hadisə yerinə bomba mütəxəssisləri cəlb olunub.

Teymsayd bələdiyyəsinin tabeliyində olan Mançester baş komissarı Pol Smit mətbuata son açıqlamasında qeyd edib:

"Bölgədəki bir neçə mağaza boşaldıldı. Daha sonra bomba mütəxəssislərimizi ora göndərdik. Buna baxmayaraq, hazırda bölgədəki insanlar və şirkətlər üçün təhlükə olduğuna inanmırıq. Yenə də heç kimin zərər görməməsi üçün tədbir almışıq".

