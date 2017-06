Türkiyənin Hərbi Hava Qüvvələri PKK terrorçularının İraqdakı mövqelərinə zərbələr endirib.

Publika.az "Anadolu"ya istinadən xəbər verir ki, terrorçuların İraqın şimalındakı Avaşin-Basyan rayonundakı mövqelərinə endirilmiş hava zərbələri nəticəsində PKK-nın 7 silahlısı zərərsizləşdirilib. Onlar Türkiyənin İraqla sərhəddə yerləşən bazasına hücum etməyi planlaşdırımış.

