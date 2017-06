ABŞ xarici təyyarələrə qarşı yeni təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq etdi

ABŞ ölkəyə xaricdən uçan sərnişin təyyarələrinə qarşı yeni təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq edib.

APA-nın RİA Novosti agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, gündəlik olaraq sərnişinlərin və onların üzərilərində olan elektron qurğuların genişləndirilmiş yoxlanışı 105 ölkəyə şamil ediləcək.

ABŞ-ın daxili təhlükəsizlik naziri Con Kelli bununla bağlı bütün aviaşirkətlər tərəfindən müvafiq işlərin görüləcəyinə ümid etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, yeni atılan addımlar təhlükəsizlik sisteminin sərtləşdirilməsində sonuncu olmayacaq.

