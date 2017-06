Rusiyada müstəqil araşdırma şirkəti "Levada Center" ölkənin ən məşhur tarixi şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün 137 müxtəlif şəhərdə yaşayan 1 600 insanın fikrini öyrənib.

Metbuat.az bildirir ki, anketin nəticələrinə görə, İosif Stalin (38%) ilk sırada qərarlaşıb.

Rusiyanın hazırkı prezidenti Vladimir Putin məşhur yazar Aleksandr Puşkinlə (hər ikisi 34%) ikinci sıranı bölüşüb.

Vladimir Putin 1989-cu ildən bəri keçirilən anketlərdə adı üst sıralarda üç dəfə hallanan ilk şəxs olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.