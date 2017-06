Astroloji proqnoz - 29 iyun

İyunun 29-na olan astroloji proqnozu təqdim edirik:

Qoç - bu gün qulaqlarınızı şəkləyin. Başqalarının nöqteyi-nəzərini dinləyib qəbul etsəniz, bir çox işlərinizdə qabağa gedə biləcəksiniz.



Buğa - müəyyən adətlərə həddən artıq bağlı mühafizəkar insanlarla problemləriniz ola bilər. Yenilikləri açıq ürək və həvəslə qəbul etdiyinizdən sizi "inqilabçı" hesab edəcəklər.

Əkizlər - çox uğurlu gündür, belə olacağını heç gözləmirdiniz. Hətta əlahiddə bir planınız olmasa da, həmin əlahiddə hadisə özü baş verəcək. Palanlaşdırdığınız işlər isə yağ kimi gedəcək. Əsas odur ki, tələsməyəsiniz.

Xərçəng - əməyinizin bəhrəsiylə bölüşün, sonra ikiqat əvəzini alacaqsınız. Bu gün elə hadisələr baş verəcək ki, onlar sonradan bütün həyatınızı dəyişmək iqtidarındadır: təsadüfi tanışlıq ciddi münasibətlərin, zarafatyana söhbət isə karyerada irəliləyişin başlanğıcı olacaq.

Şir - çox çalışırsınız ki, yaxınlarınızı qayğıyla əhatə edəsiniz. Ancaq təəssüf ki, bunun üçün düzgün vasitələr seçmirsiz. Heç boynunuzdan atmayın, istəsəniz də, istəməsəniz də, bu gün qabasınız, düzdür, bunda sizin bir günahınız yoxdur.

Qız - dəyərli hesab etdiyiniz adam, sizin fikrinizcə, bu gün özünü bir az qəribə aparır, sanki soyuyub. Tələsməyin. Mübahisə etməyə çalışmayın, zarafata üçstünlük Verin, bax onda hər şey yaxşı olacaq.

Tərəzi - düz yolla irəlilədiyinizi adınız kimi bilirsiniz. Təəssüf ki, bu sizi sevindirmir. Tam fərqli arzularınız var. Amma özünüz özünüzə düşmənsiniz sanki, niyə bu istəklərinizi yersiz və uğursuz hesab edirsiniz?

Əqrəb - planlarınız və istəkləriniz az deyil. Onları gerçəkləşdirməyin əsl zamanıdır. Bu günü xoş etmək yalnız sizin öz əlinizdədir. Sevdiyiniz insana kiçik də olsa, hədiyyə edin. Görəcəksiniz, həyatınızda çox şey dəyişəcək.

Oxatan - səhər tərs ayağınızdan duracağınız bəllidir. Günün ortasında bir az sakitləşməyə çalışın, çünki günün bu vaxtında emosiyalarınız sizdən əl çəkəcək. Axşama doğru əhvalınız durulacaq.

Oğlaq - dost münasibətləri qurmaq üçün əla gündür. Bu gün olanlara elə də əhəmiyyət verməyəcəksiz, bu isə mənəvi rahatlığınız üçün heç də pis deyil.

Dolça - istədiyiniz bir çox şeyə nail olacaqsınız, sadəcə, pis odur ki, uğur yalnız xırda məsələlərdə sizə yardımçı olacaq. Xoşbəxtlikdən, aza qane olaraq sevinməyə imkan tapacaqsız.

Balıqlar - elmi yanaşma tələb edən bir çox məsələləri həll etmək üçün bu gün uğurlu gündür. Fantaziyanız bu gün "üstünü örtüb yatıb". Daha çox tapdalanmış cığırlarla getmək istəyəcəksiniz, odur ki, hansısa dizayn, yaxud da imic dəyişikliyi arzunuzu qatlayıb qoyun bir kənara.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.