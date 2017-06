İsrail əsgərləri fələstinli gənci öldürüblər

İordan çayının şərq sahilində İsrail əsgərlərinin hücumuna məruz qalan bir fələstinli dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ordu sözçüsü Aviçay Adrinin yazılı bəyanatında, Əl-Halildə silah axtaran İsrail əsgərləri ilə bir fələstinli arasında atışma baş verdiyi qeyd olunub.

Fələstin Səhiyyə nazirliyi Əl-Halil şəhərində fələstinli gəncin öldürüldüyü faktını təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, təkcə 2015-ci ildən bu günə qədər işğal altında olan İordan çayının şərq sahilində, Şərqi Qüdsdə və Qəzzada 269 fələstinli öldürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.