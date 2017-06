Bakı. Trend:

Varşava - Berlin sərnişin qatarı partlayıcı qurğu qoyulduğu haqda xəbər daxil olduğundan Polşanın Moqilno şəhərində stansiyada dayandırılıb.

Trend-in TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda Polşa mətbuat agentliyi xəbər verir.



Bildirilir ki, qatarda mütəxəssislər axtarış aparır. Məlumata görə, qatardan və yaxınlıqdakı evlərdən 600 nəfər evakuasiya olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.