ABŞ-ın Bakay (Arizona ştatı) şəhəri yaxınlığında “Vans RV-7” yüngülmotorlu təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

APA-nın RİA Novosti agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, hadisə nəticəsində təyyarənin göyərtəsində olan 2 nəfər ölüb. Onların adları açıqlanmır. Qəzanın səbəbləri hələ ki, məlum deyil.

Faktla bağlı ABŞ Federal Mülki Aviasiya İdarəsi (FFA) və Nəqliyyatda Təhlükəsizlik üzrə Milli Şurası (NTSB) araşdırma aparır.

