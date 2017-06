Bakı. Trend:

ABŞ başqa ölkələrdən gələn xarici sərnişin təyyarələrinə dair yeni təhlükəsizlik tədbirlərin tətbiqi barədə elan edib.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, qeyd olunan tədbirlər 105 ölkənin 280 hava limanından gələn 2000 yaxın aviyareysə şamil ediləcək.



ABŞ-ın daxili təhlükəsizlik naziri Con Kelli bütün aviaşirkətlərin yeni tədbirləri tədbiq edəcəklərinə əmin olduğunu bildirib.

