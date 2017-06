İtaliya miqrantlara qapılarını bağlayır

İtaliya miqrant axınının qarşısını almaq üçün limanlarını bağlamaq niyyətindədir.

APA-nın xəbərinə görə, bu barədə “La Repubblica” qəzeti yazıb.

Məlumata əsasən, İtaliyanın Avropa İttifaqındakı nümayəndəsi Maurisio Massari bu barədə Aİ-nin daxili işlər üzrə komissarı Dimitris Avramopulosu məlumatlandırıb. “Mövcud kritik vəziyyəti nəzərə alaraq, İtaliya öz limanlarında qeyri-italyan gəmilərinin qəbuluna artıq zəmanət verə bilmir”, deyə M.Massari bildirib.

Son günlər ərzində İtaliya Sahil Mühafizəsi tərəfindən 9 minə yaxın qeyri-qanuni miqrant xilas edilib. İlin əvvəlindən dəniz vasitəsilə Avropaya 77 mindən çox yaxın qeyri-qanuni mühacir daxil olub. Aralıq dənizini qət etməyə çalışarkən onlardan təxminən 2000 nəfəri ölüb.

