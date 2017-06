Bakı. Trend:

Venesuelanın xüsusi xidmət orqanlarının bir qrup əməkdaşının Karakasda Ali məhkəmə və Daxili İşlər Nazirliyinin binasına hücum üçün istifadə etdiyi helikopterin aşkar olduğunu bildirib.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda ölkənin vitse-prezidenti Tarık El-Ayssami bildirib.

El-Ayssami öz Twitter səhifəsində yazıb: "Əlverişsiz hava şəraitinə baxmayaraq, silahlı qüvvələrimiz, Oskar Peres terrorçu istifadə olan vertolyot tapıb".

