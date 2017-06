Bakı. 29 iyun. REPORT.AZ/ ABŞ-ın Kentukki ştatındakı "Murray State" univertsitetinin administrasiyası təhsil ocağının binasında partlayış olduğunu bildirib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RİA Novosti" məlumat yayıb.

"Richmond" zalında parrtlayış olub. Hadisə yerində təcili yardım xidməti işləyir. Xahiş olunur ki, hadisə yerinə yaxınlaşmayasınız" – deyə universitet administrasiyasının "Twitter"dəki rəsmi səhifəsində bildirilir.

İnsidentin təfərrüatları açqlanmır.



