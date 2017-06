Bakı. Trend:

İyunun 29-u Brüsseldə NATO-un müdafiə nazirlərinin növbəti görüşü keçiriləcək.

Trend-in TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, görüşün gündəliyində alyansın müdafiə xərclərinin genişləndirilməsi, Rusiyaya qarşı tədbirlərin həyata keçirilməsi, həmçinin, Əfqanıstanda xidmət keçmək üçün 4 min əsgər ayrılması barədə müzakirələr aparılacaq.



Görüş çərçivəsində 3 çərçivə sazişlərinin imzalanması nəzərdə tutulur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.