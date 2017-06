Mərakeşin şimalında etirazların zamanı təxminən 80 asayiş keşikçisi yaralanıb.

Trend-in verdiyi məlumata görə, bu haqda Frans Press agentliyi xəbər verir.



Məlumata görə, Əl-Xoseyma şəhərində 50 polis yaralanıb. Asayiş keşikçilərinin çoxu nümayişçilərin onları daşa basdılarından yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.