Bakı. Trend:

ABŞ-da Vans RV-7 birmotorlu təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 2 nəfər həlak olub.

Trend-in RİA Novosti-yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda Arizona Republic qəzeti xəbər verib.

Qəza ABŞ-ın Arizona ştatında Bakay şəhəri yaxınlığında dağlıq ərazidə baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.