Londondakı "Goldie Rox" şirkəti fastfud yeməkləri formasında bəzək əşyaları hazırlayıblar.

Milli.Az bildirir ki, prosesdə 925 əyarlı gümüşdən istifadə olunub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.