Asphalt Street Storm Racing təqdim olundu - VİDEO

Gameloft-un mobil platformalar üçün yeni yarış oyunu Asphalt Street Storm Racing təqdim olundu.

Milli.Az technote.az-a istinadən bildirir ki, oyun,Asphalt Street Storm Racing adlandırılır və oyunçuları yeni bir dünyaya aparmağı vəd edir. Sevimli avtomobilinizi seçin və dünyanın ən yaxşı şəhərlərində yarışın. Oyunçular klassik avtomobillərdən yeni turbo süper vasitələrə qədər avtomobilləri təchiz edə bilər və, xüsusiləşdirə biləcəklər.

Tək multiplayer yarışların yanında, Gameloft-un oyunu, 4 nəfərlik yarış variantına da sahibdir.

Gameloft-un açıqlamalarına görə, Asphalt Street Storm Racing-in "möhtəşəm 3D vizuallar və təbii işıq simulator"nun yanında konsol səviyyəsində HD qrafikada var.

Milli.Az

