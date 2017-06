Rakkada 173 dinc sakin həlak olub

İyunun 1-dən Suriyanın Rakka şəhərinin İŞİD terror qruplaşmasından azad edilməsi məqsədilə keçirilən hava və quru hücumları zamanı 173 dinc sakin həlak olub.

Milli.Az "Report"a istinadən bildirir ki, bununla bağlı BMT-nin İnsan Hüquqları üzə Ali komissarının İdarəsinin bəyanatında bildirilir.

"BMT-nin İnsan Hüquqları üzə Ali komissarının İdarəsinin məlumatına görə, iyunun 1-dən 173 mülki sakin hava və yer zərbələrinin qurbanı olub. Bu, təxmini qiymətləndirmədir və ölənlərin real sayı xeyli yüksək ola bilər" - deyə bəyanatda bildirilir.

İdarədən qeyd ediblər ki, dinc sakinlərin şəhərdən çıxışı yolları bağlıdır. Çoxları qaçaqmalçılara, o cümlədən İŞİD üzvlərinə Rakkanı tərk etmək üçün pul ödəyirlər. Kim ki qaçmağa müvəffəq olur, çarpaz atəş altına və minaya düşmək riski ilə üzləşir.

Milli.Az

