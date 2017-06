Venesuelanın Ali məhkəməsi baş prokuror Luisa Orteqa Diasa ölkəni tərk etməyə qadağa qoyub.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, baş prokuror iyulun 4-də ifadə vermək üçün dinləmələrə çağrılıb.

Qeyd olunur ki, məhkəmə, həmçinin onun bütün hesablarını dondurub və idarəsində də öz əmlakını üçüncü şəxslərə verməyi qadağan edib.

