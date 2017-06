Masallıda AĞIR QƏZA: ana və oğlu öldü, 3 nəfər xəsarət aldı

Masallıda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

“Shagman” markalı yük avtomobili ilə “VAZ” markalı minik avtomobili toqquşub. Nəticədə “VAZ”ın sürücüsü, Masallı rayon sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Elmin Bayramov, onun anası, 1960-cı il təvəllüdlü Reyhanə Bayramov a aldıqları xəsarətdən ölüblər. B. Bayramov un qardaşı, 1991-ci il təvəllüdlü Mahir Bayramov, yük avtomobilində olan Beyləqan rayon sakinləri, 1980-ci il təvəllüdlü Mehdi Hüseynov və Bəhruz Qafarov isə ağır xəsarət alıblar.

Xəstəxanaya aparılan şəxslərin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

Fakt araşdırılır. (apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.