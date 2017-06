ÇXR sədri Si Tsinpin Rusiyaya səfəri zamanı Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev ilə görüşməyi planlaşdırır.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu haqda ÇXR xarici işlər nazirinin köməkçisi Li Xueylay bildirib.

Qeyd edək ki, Si Tsinpin İyulun 3-4-də Rusiyaya səfər edəcək.

