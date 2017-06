Ötən ay ayrılmaq qərarına gələn daha sonra isə yenidən barışan müğənni Murat Bozla aktrisa Aslı Enver Bodrumda restoranların birində barışıq yeməyi yeyib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, yemək zamanı cütlüyün yanında Muratın anası Nedret Boz da olub. O, gələcək gəlininə xüsusi qayğısı ilə diqqət çəkib.

Nedret Boz daha sonra Muratla Aslını yola salaraq, onların arxasınca su töküb.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.