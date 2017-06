Bakıya gələn təyyarədə ERMƏNİ YEMƏKLƏRİ - AZAL-dan REAKSİYA

Rusiyanın "Aeroflot" aviaşirkətinə məxsus Bakıya uçan təyyarədə ermənisayağı düyü ilə hind toyuğu verilib. Sərnişinlərdən biri buna etiraz edib.

Publika.az xəbər verir ki, bununla bağlı yayılan videogörüntülərdən etiraz edən sərnişinlə stüardessa arasında mübahisə yaşandığı məlum olur. Stüardüssa Bakıya uçan təyyarədə ermənisayağı düyü verilməsinə cavab verəcək şəxs olmasa da, məsələ ilə bağlı “Azərbaycan Hava Yolları” QSC ilə əlaqə saxladıq.

Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Paşa Kəsəmənski Publika.az-a açıqlamasında bildirdi ki, məsələdən xəbərdardırlar və “Aeroflot" şirkətinə bununla bağlı etiraz məktubu göndəriləcək: “Məktubda şirkətin menyusunu dəyişdirməklə bağlı etiraz edəcəyik. Bir dəfə də aviaşirkətlərin biri ilə oxşar problem yaşanmışdı. Həmin şirkətin reyslərində sərnişinlərə təqdim edilən jurnalda Dağlıq Qarabağla bağlı səhvə yol verilmişdi. Bununla bağlı da müraciət etdik, səhv düzəldildi, jurnalın həmin sayı tamamilə toplandı. İnanırıq ki, bu dəfəki müraciətimiz də müsbət nəticə verəcək”.

Gülxar

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.