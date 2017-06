Seksual zorakılıqda ittiham edilən Kardinal: "Səbirsizliklə gözləyirəm"

Avstraliya polisi Katolik Kilsəsinin üçüncü şəxsi olan bir neçə şəxsin avstraliyalı Kardinaldan şikayətçi olduğunu açıqlayıb. Şikayətlərin hamısı bir neçə il əvvəl törədilən əməllərlə bağlıdır.

Pell iddiaları rədd edib. Kilsənin yaydığı açıqlamada Kardinal Pellin həkimlərin tövsiyəsi və razılığı ilə Avstraliyaya gedəcəyi bildirilib. “Kardinal məhkəmədə özünü müdafiə edəcəyi günü səbirsizliklə gözləyir” – deyə açıqlamada qeyd olunub.

