Məşhur aktrisa oğlu yaşında gəncə vurulub - FOTO

Populyar amerikalı aktrisa, Hollivud ulduzu Keyt Bekinseylin yeni sevgilisi var.

Milli.Az TMZ-yə istinadən bildirir ki, 43 yaşlı aktrisa 21 yaşlı aktyor Mett Rayfa vurulub.

Mett Rayf artıq aktrisanın evində qalır.

Onlar Los-Ancelesdəki "Sherman Oaks Galleria"ya yollanıblar. Reportyorları görən K.Bekinseyl sevgilisini kameralar önündə qucaqlayıb.

K.Bekinseylin rəfiqələrinin dediklərinə görə, aktrisa ötən ilin sonlarında əri Len Uayzmandan boşanandan bəri belə şən görünmürdü.

O da vurğulanır ki, M.Rayf bu münasibətlər vasitəsilə karyerasında irəliləmək istəyir və sadəcə, K.Bekinseyldən vasitə kimi istifadə edir.

K.Bekinseylin ilk əri, aktyor Maykl Şindən 18 yaşlı Lili adlı qızı var.

