Azərbaycanlı idmançı, dağadırmanma,qayayadırmanma, buzadırmanma üzrə çempion Reyhan Məmmədova faciəvi şəkildə ölüb.

İdmançı dünən avtomobil qəzasına düşüb. Belə ki, dünən axşam saatlarında R. Məmmədovanı maşın vurub.

Azərbaycan Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasından faktı təsdiqləyiblər. (bakupost.az)

