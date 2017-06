Hansı nazirin qəbuluna düşmək istəyirsiniz? - DİQQƏT!

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin 2017-ci ilin iyul ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

Məlumata görə, vətəndaşların qaldırdıqları məsələlər qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərinə aid olmalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.