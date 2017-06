Futzal üzrə Azərbaycan milli komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

Milli.Az affa.az-a istinadla bildirir ki, bu vəzifə braziliyalı mütəxəssis Joze Alesio Da Silvaya həvalə olunub.

Azərbaycan yığmasının və "Araz"ın sabiq baş məşqçisi 3 illik fasilədən sonra millimizə dönüb.

Qeyd edək ki, Alesio 2009-2014-cü illərdə də yığmamıza rəhbərlik edib. Millimiz AVRO-2010-da onun rəhbərliyin altında yarımfinala yüksəlib.

Milli.Az

