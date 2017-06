Lisey və gimnaziyalara qəbul olunmayan uşaqların taleyi necə olacaq? - Rəsmi AÇIQLAMA

"Bəzi məktəblərdə qəbul prosesi artıq bitib. Valideynlər övladlarının lisey və gimnaziyalarda təhsil almasına üstünlük veriblər. Onlar uşaqların adi məktəblərdə təhsil almasını seçməyiblərsə, sonradan yaranan narazılıqlarını başa düşürəm. Amma təəssüf ki, bütövlükdə bu proses cəmiyyətin ixtiyarına verilib. Düşünürəm ki, istədiyi məktəbə qəbul olma imkanı olmayan uşaqlar da ərazidəki digər məktəblərə yerləşdiriləcək".

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Məhəbbət Vəliyeva I sinfə qəbul zamanı lisey və gimnaziyaları seçən uşaqların imtahanlardan keçmədikləri halda sonradan məktəblərə qəbul olub-olmayacağı ilə bağlı yaranan narahatlığa aydınlıq gətirərkən deyib.



M.Vəliyeva qeyd edib ki, bu günlərdə qəbul nəticələri açıqlanacaq: "Hələlik bununla bağlı idarəyə müraciətlər olunmayıb. Əhalini tam əmin etmək istəyirəm ki, bütün müraciətlərə həssaslıqla baxılacaq və uşaqların məktəblərdə yerləşdirilməsini yerinə yetirəcəyik".

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.