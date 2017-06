Bakıda, “Dərnəgül yolu”nda biabırçı hadisə baş verib.

Bu haqda hadisə şahidləri məlumat verib.

Onların sözlərinə görə, hadisə “Çermet” körpüsü deyilən ərazidə yaşanıb: “Yoldan keçirdik. Gördük ki, bir xanım kişi ilə mübahisə edib. Nəticədə xanım özünü avtomobildən çölə atıb. Sonra isə kişi xanımı zorla avtomobilə mindirib. Qadın qışqıraraq kömək istəsə də, heç kim yaxın durmayıb”.//Oxu.az

Görüntüləri təqdim edirik:

